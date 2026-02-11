Offerte Sky
Canada, sparatoria in un liceo: almeno 10 morti e 27 feriti

Mondo
©Getty

Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato

E' salito a dieci morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato. 

