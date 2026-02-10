Francia, padre droga figlio di 5 anni e lo fa violentare

E' accaduto a Lille, nel nord della Francia, durante una festa denominata di "Chemsex", dove vengono usate droghe psicoattive per favorire le attività sessuali. Il padre respinge le accuse, riferendo di essere stato drogato anche lui. Tutti rischiano l'ergastolo, accusati di stupro con tortura e atti di barbarie

Orrore in Francia, dove un bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre. E' accaduto a Lille, nel nord della Francia, durante una festa denominata di "Chemsex", vale a dire dove vengono usate droghe psicoattive per favorire le attività sessuali.

I dieci uomini incriminati, di età compresa tra i 29 e i 50 anni, sono stati posti in custodia cautelare. Tra loro c'è il padre, mentre uno dei principali imputati si è suicidato in carcere. Tutti rischiano l'ergastolo, accusati di stupro con tortura e atti di barbarie.

Anche il padre

Al padre, accusato di "violenza sessuale incestuosa e complicità in stupro e violenza sessuale aggravata ai danni del figlio", è stata tolta la patria potestà e il bambino è stato affidato alla madre, da cui l'uomo era separato prima dei fatti.

L'uomo, in un'intervista al quotidiano locale 'Dernières Nouvelles d'Alsace' afferma di essere anche lui ''una vittima'', di essere stato a sua volta drogato e violentato da una coppia gay di Lille e di non aver mai toccato il figlio. A proposito della serata incriminata ha parlato di "un blackout con flashback".