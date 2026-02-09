SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna

Una città lunare: questo è l’obiettivo di Elon Musk. "Per chi non lo sapesse SpaceX ha già riorientato la sua strategia sulla costruzione di una base autosufficiente sulla Luna perché potenzialmente possiamo realizzarla in meno di 10 anni, mentre per Marte ci vorrebbero più di 20 anni", ha scritto Musk su X. “Mentre su Marte è possibile viaggiare solo quando i pianeti si allineano, ogni 26 mesi, sulla Luna possiamo effettuare lanci ogni 10 giorni", ha aggiunto l'uomo più ricco del mondo. SpaceX non sta abbandonando il suo progetto per il Pianeta Rosso e si impegnerà "a costruire una città su Marte e inizierà a farlo tra circa cinque e sette anni", ha affermato Musk.