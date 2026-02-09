SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna

Un accesso più facile al satellite naturale della Terra "significa che possiamo aumentare i lanci molto più rapidamente per completare una città lunare che per una citta marziana", ha dichiarato Elon MusK. La mossa allinea il miliardario alla decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di abbandonare l'invio di americani su Marte
Una città lunare: questo è l’obiettivo di Elon Musk. "Per chi non lo sapesse SpaceX ha già riorientato la sua strategia sulla costruzione di una base autosufficiente sulla Luna perché potenzialmente possiamo realizzarla in meno di 10 anni, mentre per Marte ci vorrebbero più di 20 anni", ha scritto Musk su X. “Mentre su Marte è possibile viaggiare solo quando i pianeti si allineano, ogni 26 mesi, sulla Luna possiamo effettuare lanci ogni 10 giorni", ha aggiunto l'uomo più ricco del mondo. SpaceX non sta abbandonando il suo progetto per il Pianeta Rosso e si impegnerà "a costruire una città su Marte e inizierà a farlo tra circa cinque e sette anni", ha affermato Musk.
Musk relega Marte a una priorità secondaria
L'azienda spaziale del miliardario sudafricano ha ottenuto un enorme successo come appaltatore della NASA, ma per anni i critici hanno definito troppo ambiziosi i piani di colonizzazione di Marte di Musk. Questo cambio di prospettiva allinea SpaceX con Donald Trump, che a dicembre ha confermato il suo desiderio di rimandare gli americani sulla Luna il prima possibile, "entro il 2028 nell'ambito del programma Artemis" dell'agenzia spaziale americana, relegando Marte a una priorità secondaria. Questo ritorno "confermerà il ruolo di leadership degli Stati Uniti nello spazio, getterà le basi per lo sviluppo economico lunare, preparerà il viaggio verso Marte e ispirerà la prossima generazione di esploratori americani", si legge anche nel decreto presidenziale. Attualmente prevista per la metà del 2027, la missione Artemis 3, che include un allunaggio pianificato, dovrebbe essere nuovamente posticipata. Il lander lunare sviluppato da SpaceX non e' ancora pronto, secondo gli esperti del settore spaziale, il che potrebbe avvantaggiare il programma spaziale cinese, poiche' anche Pechino aspira a inviare esseri umani sulla Luna.