Il supporto all'abolizione dell'Ice sta aumentando anche tra i repubblicani

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

L’uccisione di Renee Good e Alex Pretti ha riportato l’agenzia federale al centro delle polemiche: è accusata di un uso eccessivo della forza e di arresti sommari. Le operazioni si concentrano soprattutto nelle città a guida democratica, ma il malcontento dell’opinione pubblica è in rapido aumento e cresce anche tra sostenitori del Gop e gli indipendenti

