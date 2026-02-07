L’uccisione di Renee Good e Alex Pretti ha riportato l’agenzia federale al centro delle polemiche: è accusata di un uso eccessivo della forza e di arresti sommari. Le operazioni si concentrano soprattutto nelle città a guida democratica, ma il malcontento dell’opinione pubblica è in rapido aumento e cresce anche tra sostenitori del Gop e gli indipendenti
