Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

TikTok, design e grafica creano dipendenza e violano regole digitali dell'Ue

Mondo
©Ansa

Bruxelles contesta al social di andare contro il Digital Services Act, minacciando la salute dei minori. La vicepresidente Henna Virkkunen invoca la responsabilità delle piattaforme, mentre l'azienda respinge le accuse definendole false e prive di fodamento. Se confermate, le violazioni potrebbero costare al colosso cinese sanzioni fino al 6% del fatturato globale 

ascolta articolo

La Commissione europea ha contestato in via preliminare la violazione da parte di TikTok del Digital Services Act (Dsa) attraverso un design studiato per creare dipendenza. L'indagine, aperta il 19 febbraio 2024, evidenzia come l'app sfrutti meccanismi psicologici per mantenere gli utenti incollati allo schermo. 

I punti chiavi dell'accusa

Secondo Bruxelles, TikTok avrebbe ignorato i rischi per la salute fisica e mentale degli utenti, in particolare dei minori. Sotto la lente d'ingradimento sono finiti: funzionalità compulsive - lo "scorrimento infinito", la riproduzione automatica e le notifiche push costanti -; effetto "pilota automatico" - il sistema di raccomandazione genera una ricompensa costante che riduce l'autocontrollo e alimenta impulsi compulsivi -; mancata tutela dei minori - ignorati i segnali di uso eccessivo, come le ore trascorse sull'app durante la notte -. La vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen, ha ribadito la linea dura di Bruxelles: "La dipendenza dai social media può avere effetti dannosi sullo sviluppo mentale dei bambini e degli adolescenti. La legge sui servizi digitali rende le piattaforme responsabili degli effetti che possono avere sui loro utenti. In Europa, applichiamo la nostra legislazione per proteggere i nostri bambini e i nostri cittadini online".

Sistemi di controllo bocciati

L'esecutivo Ue definisce "inefficaci" le attuali misure di protezione: il parental control è giudicato troppo complesso per i genitori, mentre i limiti di tempo sullo schermo sono ritenuti troppo facili da ignorare. La Commissione chiede modifiche strutturali: disattivazione delle funzioni di dipendenza, pause forzate e adattamento del sistema di raccomandazione. 

Cosa rischia TikTok

Se le violazioni fossero confermate, il colosso cinese rischierebbe sanzioni pesantissime, fino al 6% del fatturato annuo globale. Il procedimento prosegue su più fronti: mentre la sezione sulla trasparenza pubblicitaria è stata chiusa a dicembre 2025, restano aperti i fascicoli sull'effetto "rabbit hole" - navigazione compulsiva in contenuti potenzialmente dannosi - e sull'accesso ai dati per i ricercatori. 

 

La replica del colosso cinese

Non si è fatta attendere la risposta del colosso di proprietà ByteDance. Un portavoce di TikTok ha respinto fermamente le conslusioni: "Le indagini preliminari della Commissione descrivono la nostra piattaforma in modo completamente falso e privo di fondamento e adotteremo tutto il necessario per contrastare tali accuse con ogni mezzo a nostra disposizione".

Potrebbe interessarti

TikTok, negli Usa l'app sotto controllo americano

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, spari contro vice capo intelligence militare russa. LIVE

live Mondo

Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e...

Iran, al via colloqui bilaterali Teheran-Usa a Muscat. LIVE

live Mondo

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, guida la delegazione di Teheran mentre gli...

Trump lancia sito per vendita di farmaci a prezzi scontati negli Usa

Mondo

Il sito consentirà ai pazienti di comprare alcuni prodotti a prezzi scontati, negoziati...

Epstein, media: da un nuovo video dubbi sul suicidio in carcere

Mondo

 Stando a quanto riportato da Cbs News, alcuni fotogrammi presi dalle immagini del...

Elezioni in Giappone: candidati, sondaggi e scenario politico

Mondo

La premier Sanae Takaichi, che ha convocato il voto anticipato, va alla ricerca di una...

Mondo: I più letti