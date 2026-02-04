L'ex marito di Jill Biden è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso l'attuale moglieMondo
Alla fine di dicembre la polizia era stata chiamata a casa Stevenson per una lite domestica, e all’arrivo aveva trovato la donna priva di sensi. Inutili i tentativi di rianimarla, era stata dichiarata morta pochi istanti dopo
L’accusa è pesantissima: William Stevenson, 77 anni, è stato incriminato da un gran giurì per omicidio di primo grado per aver presumibilmente ucciso la moglie, Linda Stevenson, 64 anni, lo scorso 28 dicembre. Il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia e l'esame ha rivelato che è stata uccisa. Le autorità della contea di New Castle, nel Delaware, hanno annunciato l'arresto dell'ex marito di Jill Biden, ex First Lady degli Stati Uniti durante la presidenza di Joe Biden. Il sospettato era stato arrestato e successivamente portato in tribunale e trasferito presso l'Howard Young Correctional Facility dopo non aver pagato una cauzione in contanti di 500.000 dollari.
Ex marito di Jill Biden
Jill Biden sposò Stevenson nel 1970, quando lei aveva 18 anni e lui 23, e il loro matrimonio durò cinque anni. Nel marzo del 1975, Jill incontrò Joe Biden, allora senatore democratico del Delaware, e divorziò da Stevenson nel maggio dello stesso anno. L'uomo aprì lo Stone Balloon Club in quel decennio, un bar vicino al campus dell'Università del Delaware a Newark, nel New Jersey, frequentato da artisti come Bruce Springsteen e Dave Matthews, secondo NBC News.