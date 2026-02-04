Alla fine di dicembre la polizia era stata chiamata a casa Stevenson per una lite domestica, e all’arrivo aveva trovato la donna priva di sensi. Inutili i tentativi di rianimarla, era stata dichiarata morta pochi istanti dopo

L’accusa è pesantissima: William Stevenson, 77 anni, è stato incriminato da un gran giurì per omicidio di primo grado per aver presumibilmente ucciso la moglie, Linda Stevenson, 64 anni, lo scorso 28 dicembre. Il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia e l'esame ha rivelato che è stata uccisa. Le autorità della contea di New Castle, nel Delaware, hanno annunciato l'arresto dell'ex marito di Jill Biden, ex First Lady degli Stati Uniti durante la presidenza di Joe Biden. Il sospettato era stato arrestato e successivamente portato in tribunale e trasferito presso l'Howard Young Correctional Facility dopo non aver pagato una cauzione in contanti di 500.000 dollari.

