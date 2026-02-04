Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa significa per la Libia l’uccisione del figlio di Gheddafi

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell'ex raìs, non aveva incarichi pubblici e da anni viveva nell'ombra, ma la sua morte ha, in ogni caso, una forte portata simbolica in un Paese diviso, in cui il dibattito sul futuro, e sul passato, è acceso e controverso, tra le nostalgie di chi rimpiange il regime e i timori di chi lo ricorda come una stagione nera

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ