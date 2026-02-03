Trump lancia Progetto Vault: "Piano da 12 miliardi per riserva minerali"

Il presidente Usa è intervenuto su più fronti dalla Casa Bianca. Ha parla di possibili sviluppi positivi sulla guerra in Ucraina e conferma colloqui in corso con l’Iran.

Ha rilanciato la linea dura su Cuba, sottolienando che il Messico non rifornirà più di petrolio l'isola. Poi l'avvertimento all'Europa: "Non è più riconoscibile, stia attenta"

Nel pieno di una fase internazionale segnata da conflitti irrisolti, tensioni diplomatiche e ridefinizione delle catene strategiche globali, Donald Trump interviene su più fronti, dalla sicurezza economica alla politica estera, passando per dossier interni e infrastrutturali. Nelle dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha delineato una serie di iniziative e posizioni che toccano minerali critici, Ucraina, Iran, America Latina, Federal Reserve e i lavori a cui sarà sottoposto il Kennedy center. Senza mancare di lanciare un avvertimento all'Europa, che per il presidente americano "sta diventando irriconoscibile" per gli "enormi problemi" che ha con "l'immigrazione e l'energia", spiegando di "amare il popolo europeo", ha invitato l'Europa a "stare attenta".

Cosa è il “Progetto Vault” Trump ha annunciato la creazione di una riserva mineraria critica, presentata come strumento di tutela per l’economia americana. "Oggi lanciamo quello che sarà noto come Progetto Vault per garantire che le imprese e i lavoratori americani non siano mai danneggiati da alcuna carenza", ha dichiarato il presidente. L’iniziativa prevede un investimento complessivo da 12 miliardi di dollari, di cui 10 miliardi provenienti dalla banca Exim e 2 miliardi dal settore privato. Il segretario alle risorse naturali Doug Burgum ha inoltre annunciato che altri 11 Paesi aderiranno al progetto nel corso della settimana.

"Per il Kennedy Center ristrutturazione da 200 milioni" Sul fronte interno, Trump è tornato sul futuro del Kennedy Center di Washington, spiegando che i lavori di ristrutturazione avranno un costo stimato di circa 200 milioni di dollari. "È fatiscente. È in pessime condizioni", ha detto il presidente, precisando però che non è prevista la demolizione dell’edificio. "Installeremo - ha promesso - un impianto di riscaldamento e condizionamento completamente nuovo", che sarà realizzato dalla Carrier.

"In Ucraina ottimi progressi. In Iran colloqui in corso" Trump ha aperto a un cauto ottimismo sugli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. "Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie", ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Sul fronte Iran, invece, il presidente ha confermato che sono in corso colloqui con Teheran, pur in un contesto di forte pressione militare e diplomatica. "Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni... e stiamo conducendo colloqui con l'Iran", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca. "Vedremo come andrà a finire", ha aggiunto.

"Stop del petrolio del Messico a Cuba" Riguardo all’America Latina, Trump ha affermato che il Messico cesserà di fornire petrolio a Cuba, dopo le minacce statunitensi di imporre dazi ai Paesi che inviano greggio all’isola."Stiamo trattando con i leader cubani in questo momento", ha dichiarato. "Cuba è una nazione fallita. Il Messico smetterà di inviarle petrolio", ha aggiunto durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, spiegando che gli Usa "stanno trattando con i leader cubani". Trump ha inoltre parlato del presidente colombiano Gustavo Petro, atteso alla Casa Bianca dopo mesi di tensioni verbali. "Dopo il raid in Venezuela, Petro ha cambiato tono, ha detto cose molto gentili", ha dichiarato il presidente, riferendosi a un ammorbidimento dei rapporti bilaterali.

Trump dribbla domanda su vendita quota della sua società cripto a Emirati Trump ha invece liquidato una domanda sulla vendita da parte della sua famiglia di una quota di 500 milioni di dollari nella loro società di criptovalute a un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. "Sono un grande sostenitore delle criptovalute. Probabilmente sono quello che ha contribuito di più al loro sviluppo. Se non ci occupiamo noi delle criptovalute, lo farà la Cina", si è limitato a dire.

Sul caso Epstein, "terribile quantità di tempo sprecato" Trump è tornato sulla questione dei documenti legati a Jeffrey Epstein, criticando l’attenzione dedicata al caso. "È una cosa terribile. La quantità di tempo che viene sprecata" sui file di Epstein, ha detto ai reporter, sostenendo che i Democratici abbandoneranno presto il tema perché alcuni dei loro leader compaiono in quei documenti.

Il presidente Usa è intervenuto anche sul fronte della politica monetaria, sostenendo che l’indagine sul presidente della Federal Reserve debba arrivare a conclusione. "L'indagine sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe essere portata a termine", ha detto parlando con i reporter.