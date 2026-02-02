Perché gli Usa non sono eccezionali, ma sono l'eccezione

“America isn't exceptional, it's the exception” è una frase che sta rimbalzando in rete. L'idea della giornalista che ne ha fatto un mantra è quello di scardinare, a suon di dati e grafici, il mito dell'eccezionalità - intesa come superiorità - americana. Guardando a molte statistiche comparative internazionali, infatti, soprattutto quelle dell’OCSE, gli Stati Uniti emergono sistematicamente come un outlier, cioè un punto fuori dalla norma, e quasi sempre in senso negativo