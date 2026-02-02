Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Fernandez trionfa in Costa Rica: cosa cambia per l'America Latina

Luciana Grosso

Ispi
Laura Fernandez - Getty

Tutto il continente registra uno slittamento a destra, entrando in una nuova fase politica. Dal Cile all'Argentina, la sicurezza domina il dibattito pubblico assieme a povertà e disuguaglianza. E se i partiti di sinistra appaiono incapaci di dare risposte efficaci, quelli più conservatori promettono ordine, carcere e pene più severe. Messaggi semplici ma radicati nei problemi reali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ