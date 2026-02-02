Fernandez trionfa in Costa Rica: cosa cambia per l'America Latina

Tutto il continente registra uno slittamento a destra, entrando in una nuova fase politica. Dal Cile all'Argentina, la sicurezza domina il dibattito pubblico assieme a povertà e disuguaglianza. E se i partiti di sinistra appaiono incapaci di dare risposte efficaci, quelli più conservatori promettono ordine, carcere e pene più severe. Messaggi semplici ma radicati nei problemi reali