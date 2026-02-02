Presidenziali in Costa Rica, vince candidata di destra Laura Fernandez

"Il mandato che mi ha conferito il popolo sovrano è chiaro”

Laura Fernandez ha annunciato nel suo primo discorso dopo la vittoria un "cambiamento profondo e irreversibile per fondare la terza repubblica" e ha promesso all'opposizione che il suo governo sarà improntato al "dialogo e alla conciliazione". "E' nostro compito costruire la terza repubblica. Il mandato che mi ha conferito il popolo sovrano è chiaro: il cambiamento sarà profondo e irreversibile", ha affermato Fernandez . La presidente eletta ha affermato di essere "una democratica convinta" e una "paladina della libertà, della vita e della famiglia". Durante il suo discorso ha ringraziato Dio, ha promesso di rafforzare lo Stato di diritto e di "salvare la democrazia più autentica per costruire una Costa Rica più prospera e giusta".