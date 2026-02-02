Presidenziali in Costa Rica, vince candidata di destra Laura Fernandez

La presidente eletta, che ha ottenuto il 48,5% dei voti con l'88,4% dei seggi scrutinati, ben al di sopra del 40% necessario per vincere al primo turno, ha affermato di essere "una democratica convinta e una paladina della libertà, della vita e della famiglia". Sostenitrice della linea dura contro la criminalità sul modello del presidente salvadoregno Nayib Bukele
La candidata del partito di destra, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi in Costa Rica. Fernández ha registrato un sostegno di circa il 50% dopo lo spoglio del 69,4% dei seggi. LA 39enne ha superato di gran lunga il 40% dei consensi necessari per vincere al primo turno, battendo il candidato Álvaro Ramos, del partito socialdemocratico, che ha ottenuto il 32,12% dei voti, secondo i risultati pubblicati dalla Corte suprema elettorale.
"Il mandato che mi ha conferito il popolo sovrano è chiaro”
Laura Fernandez ha annunciato nel suo primo discorso dopo la vittoria un "cambiamento profondo e irreversibile per fondare la terza repubblica" e ha promesso all'opposizione che il suo governo sarà improntato al "dialogo e alla conciliazione". "E' nostro compito costruire la terza repubblica. Il mandato che mi ha conferito il popolo sovrano è chiaro: il cambiamento sarà profondo e irreversibile", ha affermato Fernandez . La presidente eletta ha affermato di essere "una democratica convinta" e una "paladina della libertà, della vita e della famiglia". Durante il suo discorso ha ringraziato Dio, ha promesso di rafforzare lo Stato di diritto e di "salvare la democrazia più autentica per costruire una Costa Rica più prospera e giusta".
Chi è Laura Fernandez
Trentanove anni, Fernandez è l'erede politica del presidente uscente, il conservatore Rodrigo Chaves. Ha guidato due ministeri nel governo del suo mentore, al potere dal 2022. Per arginare la violenza legata al narcotraffico in un Paese a lungo considerato tra i più sicuri della regione, colei che si definisce la "candidata della continuita'" promette di completare la costruzione di una prigione di massima sicurezza ispirata al Centro di detenzione per il terrorismo (Cecot) di Bukele, di inasprire alcune pene o addirittura di sospendere i diritti nelle zone afflitte dalla criminalita', proprio come in un Salvador sottoposto a un lungo regime di emergenza. Nata a Puntarenas, porto del Pacifico colpito dal narcotraffico, Laura Fernandez ha adottato lo stile sarcastico e frontale del presidente Chaves. Durante la campagna elettorale, questa esperta di politiche pubbliche ha affermato di non voler "lottare con i maiali" per non finire ricoperta di fango. Fernandez è la seconda donna a governare il Costa Rica. I suoi avversari sostengono che sia solo un burattino e che sarà il suo mentore a governare dietro le quinte. Temono inoltre che lei tenti di modificare la Costituzione per consentire al presidente uscente di ricandidarsi tra quattro anni, cosa attualmente vietata dalla legge. Figlia di un agricoltore e di un'insegnante, la signora Fernandez racconta di essere cresciuta in mezzo alle mucche.