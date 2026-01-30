Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump, causa al Fisco Usa da 10 miliardi per divulgazione dichiarazioni dei redditi

Mondo

In una denuncia presentata presso il tribunale federale di Miami, il presidente statunitense, i suoi figli adulti e la sua azienda omonima hanno affermato che le agenzie non hanno adottato le "precauzioni obbligatorie" per impedire all'ex collaboratore dell'Irs Charles Littlejohn di divulgare le loro dichiarazioni dei redditi a "organi di stampa di sinistra", tra cui il New York Times e ProPublica

ascolta articolo

Donald Trump ha intentato causa contro l'Internal Revenue Service (Irs) e il Dipartimento del Tesoro - di cui fa parte - chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari per la divulgazione delle sue dichiarazioni dei redditi ai media nel 2019 e nel 2020.

In una denuncia presentata presso il tribunale federale di Miami, Trump, i suoi figli adulti e la sua azienda omonima hanno affermato che le agenzie non hanno adottato le "precauzioni obbligatorie" per impedire all'ex collaboratore dell'Irs Charles Littlejohn di divulgare le loro dichiarazioni dei redditi a "organi di stampa di sinistra", tra cui il New York Times e ProPublica.
   

"I convenuti hanno causato ai querelanti danni alla reputazione e danni finanziari, imbarazzo pubblico, hanno ingiustamente leso la loro reputazione commerciale, li hanno presentati sotto una falsa luce e hanno influenzato negativamente la posizione pubblica del presidente Trump e degli altri querelanti", si legge nella denuncia.

Mondo: Ultime notizie

Iran: "Pasdaran terroristi? Conseguenze ricadranno sull'Ue". LIVE

live Mondo

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha condannato la designazione delle Guardie...

Ucraina Russia, Trump annuncia: "Una settimana senza attacchi". LIVE

live Mondo

"Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato",...

Trump, causa al Fisco da 10 mld per divulgazione dichiarazione redditi

Mondo

In una denuncia presentata presso il tribunale federale di Miami, il presidente statunitense, i...

Trump: "Non ritireremo gli agenti dell'Ice dal Minnesota"

Mondo

I dem hanno affondato al Senato un voto procedurale cruciale per evitare la paralisi del governo,...

Trump minaccia dazi ai Paesi che vendono petrolio a Cuba

Mondo

Tra le motivazioni spiegate dal tycoon il fatto che "Cuba ospita apertamente pericolosi avversari...

Mondo: I più letti