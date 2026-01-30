Incendi in Patagonia, l'Argentina dichiara lo stato d'emergenza

La situazione degli incendi nella parte meridionale del Paese continua a destare forte preoccupazione, con vasti territori colpiti e gravi danni ambientali. Per far fronte all’emergenza, le autorità hanno deciso di intervenire con misure straordinarie
La Patagonia argentina sta vivendo una delle fasi più critiche degli ultimi anni sul fronte ambientale. Da settimane vasti incendi boschivi interessano aree montane, foreste e zone rurali, spingendosi pericolosamente vicino a centri abitati e infrastrutture. Le fiamme, favorite da alte temperature, siccità prolungata e forti venti, hanno reso complesso il lavoro delle squadre di soccorso e costretto molte comunità locali a convivere con evacuazioni preventive, problemi di qualità dell’aria e ingenti perdite economiche e ambientali.
L'emergenza
Per fronteggiare la situazione, il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa tramite un Decreto di necessità e urgenza, che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento prevede lo stanziamento di fondi straordinari e il rafforzamento del dispositivo operativo sul campo, inclusi 100 miliardi di pesos argentini, pari a oltre 58 milioni di euro, destinati ai Vigili del fuoco volontari per l’acquisto di mezzi ed equipaggiamenti. Secondo i dati ufficiali, negli ultimi mesi in Patagonia sono già andati distrutti oltre 230 mila ettari di terreno a causa dei roghi.