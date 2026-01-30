Incendi in Patagonia, l'Argentina dichiara lo stato d'emergenza

La Patagonia argentina sta vivendo una delle fasi più critiche degli ultimi anni sul fronte ambientale. Da settimane vasti incendi boschivi interessano aree montane, foreste e zone rurali, spingendosi pericolosamente vicino a centri abitati e infrastrutture. Le fiamme, favorite da alte temperature, siccità prolungata e forti venti, hanno reso complesso il lavoro delle squadre di soccorso e costretto molte comunità locali a convivere con evacuazioni preventive, problemi di qualità dell’aria e ingenti perdite economiche e ambientali.