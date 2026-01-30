Offerte Sky
Papa Leone XIV al Foglio: media non si arrendano a polarizzazione estremista e ingannevole

Mondo

Lettera del Pontefice al direttore Claudio Cerasa, in occasione dei trent'anni del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara il 30 gennaio del 1996. Domani il giornale uscirà con un'edizione speciale e il testo integrale

ascolta articolo

In un intervento inviato al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in occasione dei 30 anni del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara il 30 gennaio del 1996, Papa Leone XIV parla dei media e della loro importanza nel contesto democratico. "Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo” si legge in un'anticipazione. Domani sul Foglio, che uscirà con un’edizione speciale e da collezione, la lettera integrale.

