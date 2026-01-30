In un intervento inviato al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in occasione dei 30 anni del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara il 30 gennaio del 1996, Papa Leone XIV parla dei media e della loro importanza nel contesto democratico. "Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo” si legge in un'anticipazione. Domani sul Foglio, che uscirà con un’edizione speciale e da collezione, la lettera integrale.