Francia, ex senatore Guerriau condannato per aver drogato deputata

L'ex parlamentare centrista Joël Guerriau è stato riconosciuto colpevole di aver drogato la deputata Sandrine Josso (Modem) allo scopo di violentarla nella sua abitazione nel 2023

Il tribunale penale di Parigi ha condannato l'ex senatore centrista Joël Guerriau a 4 anni, di cui 18 mesi da scontare in carcere, per aver drogato la deputata Sandrine Josso (Modem) allo scopo di violentarla nella sua abitazione nel 2023. L'intento sessuale dell'imputato "può essere dedotto" in particolare dalle "circostanze intime della serata", dalle "dichiarazioni coerenti della vittima" e dall'"insistenza" del senatore nel darle champagne contenente Mdma diluita, ha dichiarato il giudice Thierry Donard. Il tribunale ha emesso un mandato di arresto differito, ma senza esecuzione immediata. L'ordine sarà sospeso in attesa del ricorso del senatore, annunciato dal suo avvocato subito dopo l'udienza. Parlando con i giornalisti, Sandrine Josso ha espresso il suo "immenso sollievo" nel vedere il suo status di vittima pienamente riconosciuto dal tribunale.

L'ex senatore al suo arrivo in aula

