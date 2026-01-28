Colombia, trovato l'aereo disperso: morte le 15 persone a bordo

L'aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena era scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. Tra i passeggeri deceduti anche un deputato e un giudice del tribunale di pace

Lo conferma è arrivata dall'Aviazione civile colombiana. È stato ritrovato l'aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. Tutti i 15 occupanti del velivolo sono deceduti. Tra loro anche un deputato e un giudice del tribunale di pace. L'aereo decollato alle 11.42 sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno. L'ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11.54. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.

Squadre aeree e terrestri della Forza aerospaziale colombiana, insieme a operatori civili, erano state dispiegate nell'area dell'ultimo contatto, caratterizzata da un territorio impervio e da condizioni meteorologiche variabili. "In questo momento non ci sono indicazioni sulla presenza di connazionali a bordo", ha dichiarato all'ANSA l'ambasciatore d'Italia a Bogotá, Giancarlo Maria Curcio. Al momento non è stato diffuso un elenco ufficiale degli occupanti.