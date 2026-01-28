Colombia, trovato l'aereo disperso: morte le 15 persone a bordo

L'aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena era scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. Tra i passeggeri deceduti anche un deputato e un giudice del tribunale di pace
Lo conferma è arrivata dall'Aviazione civile colombiana. È stato ritrovato l'aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. Tutti i 15 occupanti del velivolo sono deceduti. Tra loro anche un deputato e un giudice del tribunale di pace. L'aereo decollato alle 11.42 sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno. L'ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11.54. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.
Squadre aeree e terrestri della Forza aerospaziale colombiana, insieme a operatori civili, erano state dispiegate nell'area dell'ultimo contatto, caratterizzata da un territorio impervio e da condizioni meteorologiche variabili. "In questo momento non ci sono indicazioni sulla presenza di connazionali a bordo", ha dichiarato all'ANSA l'ambasciatore d'Italia a Bogotá, Giancarlo Maria Curcio. Al momento non è stato diffuso un elenco ufficiale degli occupanti.
Ministra colombiana: 'disastro aereo è in fase di accertamento'
"A nome dello Stato esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte in questo grave incidente aereo, le cui conseguenze sono ancora in fase di accertamento". Lo ha dichiarato ai media colombiani la ministra dei Trasporti del paese sudamericano, María Fernanda Rojas, intervenendo sullo schianto dell'aereo in servizio per la compagnia statale Satena. La ministra ha espresso solidarietà anche alla compagnia e alla società proprietaria del velivolo, sottolineando "l'impegno rilevante della nostra aerolinea statale nel garantire i collegamenti su tutto il territorio nazionale". Rojas ha confermato che l'aereo è precipitato in un'area rurale del municipio di La Playa de Belén e che sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli di emergenza. "Dal governo nazionale - ha spiegato - è stata data disposizione di mobilitare tutte le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie per raggiungere il luogo dell'incidente e fornire informazioni responsabili e puntuali". Secondo la ministra, squadre tecniche dell'Aeronautica civile e unità di ricerca e soccorso sono in fase di avvicinamento all'area, mentre è stato istituito un Puesto de Mando Unificado a livello locale e centrale. "Nelle prossime ore - ha aggiunto - diffonderemo aggiornamenti ufficiali, compreso l'elenco degli occupanti, in coordinamento con Satena e le autorità competenti".