Francia, adolescente sequestrata e seviziata per ore da 4 minorenni

L'ex fidanzato l'aveva prelevata domenica dalla sua casa famiglia ad Annecy, insieme ad altre persone. A Oullins, l'adolescente è stata portata in un appartamento con tre ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tra cui la nuova fidanzata del ragazzo. La giovane vittima è stata quindi sottoposta a un primo episodio di violenza, in particolare da parte delle ragazze, ed è stata condotta in uno scantinato. Lì, una delle adolescenti l'ha accoltellata alla coscia con un coltello, un'altra ha cosparso il suo corpo del contenuto di un estintore, ustionandola gravemente, prima che il gruppo la spogliasse e le tagliasse la schiena in più punti. È riuscita a fuggire ed è stata trovata dai passanti ieri mattina presto, mentre vagava insanguinata in una strada di Oullins. I vigili del fuoco l'hanno immediatamente presa in custodia.

Le indagini tempestive e gli arresti

La polizia ha rapidamente localizzato due delle assalitrici ieri mattina nell'appartamento dove era stata portata l'adolescente e ha arrestato gli altri due minorenni, incluso il ragazzo, la sera stessa a Villefranche-sur-Saône, a nord di Lione. Anche un giovane adulto, che aveva guidato l'auto da Annecy, è stato arrestato, ma non è coinvolto allo stesso modo dei minorenni, secondo una fonte vicina alle indagini. Tutti e cinque sono in custodia della polizia e sono stati sequestrati dei video che mostrano gli abusi inflitti alla ragazza. I quattro adolescenti saranno portati davanti al procuratore dei minorenni di Lione domani, secondo le stesse fonti. Non corrispondono al profilo di delinquenti e non sono noti alla polizia; il quartiere in cui vivevano le ragazze, Oullins, non è una zona problematica, ha commentato una delle fonti, che ha descritto le azioni delle adolescenti come "totalmente incomprensibili" a causa "della loro violenza e crudeltà". La giovane vittima è ricoverata in ospedale.