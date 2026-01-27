Corea del Sud, Trump minaccia aumento dei dazi al 25%: ecco perché

Donald Trump vuole aumentare i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15% al 25%. Lo ha annunciato il presidente sul suo social Truth, spiegando che il rialzo è legato alla mancata approvazione dell'intesa sulle tariffe raggiunta a luglio fra i due Paesi da parte della legislatura sudcoreana. "Aumento i dazi sulle auto, il legname, la farmaceutica e tutte le altre tariffe reciproche dal 15% al 25%", ha dichiarato Trump. La Corea del Sud, da parte sua, ha affermato di non essere stata informata dell'aumento dei dazi doganali deciso da Trump, aggiungendo di di voler avviare "il prima possibile" trattative con gli Stati Uniti.

Intesa raggiunta lo scorso anno

L'intesa raggiunta l'anno scorso è legata all'impegno di Seul a investire 350 miliardi di dollari (295 miliardi di euro) nell'economia statunitense in più anni, inclusi interventi per rilanciare i cantieri navali americani. I parlamentari sudcoreani hanno presentato cinque disegni di legge per attuare il pacchetto di investimenti all'Assemblea nazionale. I testi sono attualmente all'esame della Commissione finanze dell'Assemblea. Kim Hyun-jung, portavoce del Partito democratico al governo in Corea del Sud, ha detto che il suo partito si coordinerà con il governo per avviare rapidamente il dibattito e l'iter sui testi.