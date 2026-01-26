Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dazi

I leader dell'Unione europea hanno partecipato alla parata militare in occasione della Festa della Repubblica indiana, in qualità di ospiti d'onore del governo di Nuova Delhi, con cui si apprestano a concludere un ambizioso accordo di libero scambio. Dall'accordo Ue-India atteso crollo dei dazi su vino e olio d'oliva. Tutto invariato per carne bovina, del pollame e dello zucchero. Nuova Delhi annuncia un taglio delle tariffe sui veicoli Ue: si passa dal 110 al 40% ascolta articolo

Si apre una settimana decisiva per la firma dell'accordo commerciale tra Ue e India. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saranno domani a Nuova Delhi per rappresentare l'Ue al Vertice Ue-India. I due presidenti incontreranno il primo Ministro indiano Narendra Modi per un vertice volto a consolidare il partenariato strategico e a rafforzare ulteriormente la collaborazione in settori strategici chiave. Commercio, sicurezza e difesa, transizione pulita e cooperazione interpersonale saranno i temi principali all'ordine del giorno delle discussioni. Come ospiti d'onore, i Presidenti Costa e von der Leyen hanno partecipato oggi anche alle celebrazioni della 77a Festa della Repubblica indiana.

INDIA REPUBLIC DAY CELEBRATIONS - ©Ansa

Ue-India: Modi: "rapporti sempre più forti" L'India "ha il privilegio di ospitare il presidente del Consiglio Europeo António Costa e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante le celebrazioni della Festa della Repubblica. La loro presenza sottolinea la crescente forza del partenariato tra India e Unione europea e il nostro impegno verso valori condivisi", ha affermato via social il premier indiano Narendra Modi. La visita, conclude, "darà impulso al crescente impegno e alla cooperazione tra India ed Europa in diversi settori".

INDIA REPUBLIC DAY CELEBRATIONS - ©Ansa

Tutto invariato per carne bovina, del pollame e dello zucchero L'accordo di libero scambio fra l'Ue e l'India - a quanto si apprende - sarà "molto vantaggioso per gli esportatori agricoli europei", con dazi sensibilmente in calo su vino e olio d'oliva, ad esempio, e mantenimento dello status quo su settori sensibili come quello della carne bovina, del pollame e dello zucchero. "Ci saranno opportunità significative", nota una fonte.

INDIA REPUBLIC DAY CELEBRATIONS

Dazi: India verso riduzione su auto Ue dal 110% al 40% L'India ha intenzione di ridurre i dazi sulle auto importate dall'Unione Europea dal 110% al 40%, in quella che sarà la più grande apertura finora per il vasto mercato del Paese, mentre le parti si avvicinano a un patto di libero scambio che potrebbe arrivare domani. Lo riferisce Reuters. Il governo del primo ministro Narendra Modi ha accettato di ridurre immediatamente le tasse su un numero limitato di auto provenienti dal blocco dei 27 paesi con un prezzo di importazione superiore a 15.000 euro (17.739 dollari). Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è arrivato in India per tentare di finalizzare un accordo di libero scambio, coronando quasi due decenni di negoziati. Presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Entrambi ospiti d'onore alle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Nuova Delhi , in vista del vertice UE-India.