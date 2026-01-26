La "farsa" del voto in Myanmar e il ruolo della Cina

Così l'Onu definisce le elezioni che si sono appena concluse, indette da un regime militare che silenzia l'opposizione e controlla appena il 20% del territorio nazionale e celebrate nel contesto di una guerra civile che ha già provocato circa 90 mila morti. L'ASEAN, al momento, ha accolto la richiesta di non legittimarne il risultato, ma molto dipenderà dalle scelte di Pechino, che le ha promesse ed è alleata della giunta militare