Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa vuole davvero Trump da Cuba e perché l'isola è tornata nel mirino degli Usa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il presidente degli Stati Uniti considera l’emisfero occidentale come area di influenza diretta degli americani. In questo quadro, L'Avana torna al centro dell’agenda di Washington. Ma per ora la Casa Bianca esplora soluzioni non militari perché il rischio di un caos post-regime è elevato. Intanto la fine degli aiuti energetici da Venezuela, Russia e Messico ha aggravato la crisi cubana

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ