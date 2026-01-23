Il presidente degli Stati Uniti considera l’emisfero occidentale come area di influenza diretta degli americani. In questo quadro, L'Avana torna al centro dell’agenda di Washington. Ma per ora la Casa Bianca esplora soluzioni non militari perché il rischio di un caos post-regime è elevato. Intanto la fine degli aiuti energetici da Venezuela, Russia e Messico ha aggravato la crisi cubana