TikTok, accordo sulla cessione delle attività Usa. Trump ringrazia Xi

È stato finalizzato l’accordo per la cessione delle attività statunitensi dell’app a investitori non cinesi, con la nascita di una joint venture controllata a maggioranza da società americane. "Sono contento di aver aiutato a salvare TikTok", ha commentato il tycoon ringraziando Xi per "aver lavorato" con gli Usa e "aver approvato l'accordo”

La nuova TikTok Usds Joint Venture



In una nota, TikTok ha spiegato che è stata costituita la TikTok Usds Joint Venture, controllata a maggioranza da società statunitensi, con Silver Lake, Oracle e Mgx che controllano ognuna il 15%. La cinese Bytedance mantiene, invece, una quota del 19,9%. Nel 2024, il Congresso americano aveva approvato una legge che prevedeva il divieto di TikTok negli Stati Uniti se ByteDance non avesse venduto le sue attività Usa. La misura nasceva dai timori, diffusi a Washington, su potenziali abusi nella gestione dei dati degli utenti statunitensi e sull’uso della piattaforma per promuovere la narrativa di Pechino. In assenza di un accordo, il bando dell’app sarebbe dovuto scattare nel gennaio 2025. Trump ha però evitato il blocco di TikTok, prorogando più volte la scadenza per consentire alle parti di raggiungere un’intesa. La Casa Bianca e la Cina avevano raggiunto già lo scorso settembre un accordo di principio per la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a una joint venture. Con l’annuncio di queste ore, quell’intesa prende ora forma concreta.



Trump: “Contento di aver aiutato a salvare TikTok”



"Sono contento di aver aiutato a salvare TikTok" che sarà ora controllata da "un gruppo di patrioti e investitori”, ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, ringraziando il suo omologo cinese Xi Jinping "per aver lavorato" con gli Stati Uniti e "aver approvato l'accordo". TikTok è stata, "insieme ad altri fattori, responsabile del mio buon risultato con il voto dei giovani alle elezioni del 2024", ha sottolineato Trump.