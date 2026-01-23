Offerte Sky
Trump, il giallo del nuovo livido sulla mano sinistra: l'ho sbattuta

"Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una crema", ha detto il presidente scaricando la colpa del livido su un'aspirina che ha preso...

Donald Trump minimizza sul livido sulla sua mano sinistra, che ha riacceso i timori sul suo stato di salute. "Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una crema", ha detto il presidente scaricando la colpa del livido sull'aspirina che ha preso. "Se tenete al vostro cuore prendete l'aspirina, ma non prendetela se non volete ritrovarvi con qualche livido. Prendo l'aspirina a dosaggio elevato e, quando si prende l'aspirina a quel dosaggio, dicono che compaiono i lividi. Il medico mi ha detto che non ho bisogno di prenderla perché sono in ottima salute, ma gli ho risposto che non voglio correre rischi", ha messo in evidenza.

