L'ex giocatore di footabll americano dei Philadelphia Eagles Kevin Johnson è stato trovato morto all'interno di un accampamento di senzatetto a Los Angeles. Sul suo corpo, secondo quanto riporta la Cnn, il medico legale ha registrato un trauma cranico contusivo e numerose ferite di arma da taglio. Gli investigatori della contea di Los Angeles hanno dichiarato che Johnson, 55 anni, è stato dichiarato morto mercoledì mattina, dopo essere stato trovato privo di sensi. La sua morte viene trattata come omicidio ed è stata aperta in proposito un'indagine. Gli stessi investigatori hanno motivo di di credere che Johnson vivesse nell'accampamento al momento della sua morte. Alcuni amici della vittima avrebbero riferito che l'uomo soffriva di non meglio precisati problemi di salute, che sarebbero stati tra le cause delle sue precarie condizioni di vita.