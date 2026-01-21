Le mire del presidente Usa hanno conseguenze politiche anche interne. Se lo scenario dell'acquisto dell'isola artica divide e vede anche un lieve incremento di consensi tra i sostenitori di Trump, sulla prospettiva di una conquista militare c'è opposizione netta e piuttosto trasversale. Vediamo tutti i numeri del sondaggio YouGov
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi