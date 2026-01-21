Offerte Sky
Trump, che cos'è l'Air Force Two, l'aereo di scorta del presidente USA

Mondo
©Getty

E’ il nome con cui viene identificato via radio il velivolo che trasporta il vicepresidente, la First Lady, membri del governo e del Congresso. Solitamente per questa funzione è utilizzato un C-32, come quello su cui ha volato il capo della Casa Bianca a causa del guasto al suo mezzo

Donald Trump è ripartito verso la Svizzera a bordo di un aereo diverso da quello inizialmente previsto, ma ha continuato ufficialmente a volare in un "Air Force One". Il presidente degli Stati Uniti è infatti partito dalla base di Andrews su un Boeing C-32A, versione militare del 757, dopo che il precedente velivolo, un Vc-25 derivato dal Boeing 747, era stato costretto a rientrare per un "problema elettrico minore" poco dopo il decollo.

 Trump trasferito su un 757, usato da vicepresidente e First Lady

La denominazione "Air Force One", spiegano alla Cnn fonti dell’aeronautica americana, non indica il tipo di aereo ma il nominativo radio assegnato a qualsiasi velivolo sul quale si trovi il presidente in carica. Il Vc-25, versione modificata del 747 a quattro motori, è tradizionalmente associato all’immagine dell’aereo presidenziale, ma Trump sta ora viaggiando su un C-32A, utilizzato abitualmente per trasportare il vicepresidente (in quel caso denominato "Air Force Two), la First Lady, membri del governo e del Congresso. L’Air Force dispone di quattro C-32, mentre i VC-25 in servizio sono due; i nuovi modelli, attualmente in allestimento, non entreranno in funzione prima di alcuni anni.

Problema all'Air Force One, Trump parte in ritardo per Davos

