Trump, che cos'è l'Air Force Two, l'aereo di scorta del presidente USA

E’ il nome con cui viene identificato via radio il velivolo che trasporta il vicepresidente, la First Lady, membri del governo e del Congresso. Solitamente per questa funzione è utilizzato un C-32, come quello su cui ha volato il capo della Casa Bianca a causa del guasto al suo mezzo
Donald Trump è ripartito verso la Svizzera a bordo di un aereo diverso da quello inizialmente previsto, ma ha continuato ufficialmente a volare in un "Air Force One". Il presidente degli Stati Uniti è infatti partito dalla base di Andrews su un Boeing C-32A, versione militare del 757, dopo che il precedente velivolo, un Vc-25 derivato dal Boeing 747, era stato costretto a rientrare per un "problema elettrico minore" poco dopo il decollo.
Trump trasferito su un 757, usato da vicepresidente e First Lady
La denominazione "Air Force One", spiegano alla Cnn fonti dell’aeronautica americana, non indica il tipo di aereo ma il nominativo radio assegnato a qualsiasi velivolo sul quale si trovi il presidente in carica. Il Vc-25, versione modificata del 747 a quattro motori, è tradizionalmente associato all’immagine dell’aereo presidenziale, ma Trump sta ora viaggiando su un C-32A, utilizzato abitualmente per trasportare il vicepresidente (in quel caso denominato "Air Force Two), la First Lady, membri del governo e del Congresso. L’Air Force dispone di quattro C-32, mentre i VC-25 in servizio sono due; i nuovi modelli, attualmente in allestimento, non entreranno in funzione prima di alcuni anni.