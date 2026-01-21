Trump, che cos'è l'Air Force Two, l'aereo di scorta del presidente USA

E’ il nome con cui viene identificato via radio il velivolo che trasporta il vicepresidente, la First Lady, membri del governo e del Congresso. Solitamente per questa funzione è utilizzato un C-32, come quello su cui ha volato il capo della Casa Bianca a causa del guasto al suo mezzo

Donald Trump è ripartito verso la Svizzera a bordo di un aereo diverso da quello inizialmente previsto, ma ha continuato ufficialmente a volare in un "Air Force One". Il presidente degli Stati Uniti è infatti partito dalla base di Andrews su un Boeing C-32A, versione militare del 757, dopo che il precedente velivolo, un Vc-25 derivato dal Boeing 747, era stato costretto a rientrare per un "problema elettrico minore" poco dopo il decollo.