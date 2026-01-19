Sudafrica, incidente fra camion e scuolabus: morti 13 bambini

Lo schianto è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. La polizia ha dichiarato che l'autista del minibus, sul quale viaggiavano gli studenti, sembra aver perso il controllo mentre tentava di sorpassare altri veicoli ascolta articolo

Tragedia in Sudafrica. Un minibus che trasportava studenti si è scontrato con un camion a sud di Johannesburg, uccidendo almeno 13 alunni. Lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. La polizia ha dichiarato che l'autista del minibus sembra aver perso il controllo mentre tentava di sorpassare altri veicoli.

Le scene di disperazione durante i soccorsi Il ministro dell'Istruzione provinciale, Matome Chiloane. ha spiegato che i bambini appartenevano alle scuole primarie e superiori. Le immagini sui social media e poi diffuse dalle agenzie (come Getty, qui in basso) mostrano il minibus schiacciato sul ciglio della strada con i genitori sconvolti riuniti dietro il nastro della polizia. Alcuni sono scoppiati a piangere quando è stato loro permesso di vedere i corpi.

