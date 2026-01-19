Offerte Sky
Sudafrica, incidente fra camion e scuolabus: morti 13 bambini

Mondo

Lo schianto è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. La polizia ha dichiarato che l'autista del minibus, sul quale viaggiavano gli studenti, sembra aver perso il controllo mentre tentava di sorpassare altri veicoli

ascolta articolo

Tragedia in Sudafrica. Un minibus che trasportava studenti si è scontrato con un camion a sud di Johannesburg, uccidendo almeno 13 alunni. Lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. La polizia ha dichiarato che l'autista del minibus sembra aver perso il controllo mentre tentava di sorpassare altri veicoli. 

Le scene di disperazione durante i soccorsi

Il ministro dell'Istruzione provinciale, Matome Chiloane. ha spiegato che i bambini appartenevano alle scuole primarie e superiori. Le immagini sui social media e poi diffuse dalle agenzie (come Getty, qui in basso) mostrano il minibus schiacciato sul ciglio della strada con i genitori sconvolti riuniti dietro il nastro della polizia. Alcuni sono scoppiati a piangere quando è stato loro permesso di vedere i corpi. 

©Getty

Molti studenti usano i minibus per andare a scuola

Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, nel 2025 sulle strade sudafricane sono morte più di 11.400 persone. Molti genitori sudafricani devono affidarsi a minibus privati per portare i figli a scuola. A ottobre, 18 bambini sono rimasti gravemente feriti quando il loro minibus ha perso il controllo e si è ribaltato su un'autostrada nel KwaZulu-Natal. Almeno cinque studenti sono morti e altri otto sono rimasti feriti a settembre, quando un minibus scolastico si è schiantato contro un asilo nido in una township del KwaZulu-Natal. 

