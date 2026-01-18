Il crollo, in cui sono rimaste ferite una quindicina di persone, di cui una grave, sarebbe stato causato dal peso che gravava sul pavimento dell'appartamento, al quinto piano, dove erano riunite circa 50 persone. Il piano ha ceduto precipitando nell'abitazione sottostante. Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio, immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale

Un intero piano di un palazzo è crollato a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia. Il crollo, in cui sono rimaste ferite una quindicina di persone, di cui una grave, sarebbe stato causato dal peso che gravava sul pavimento dell'appartamento, al quinto piano, dove erano riunite circa 50 persone. Il piano ha ceduto precipitando nell'abitazione sottostante. Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio, immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale.