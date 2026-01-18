Offerte Sky
Parigi, crolla il piano di un palazzo per troppe persone in casa: diversi feriti

Mondo
©Getty

Il crollo, in cui sono rimaste ferite una quindicina di persone, di cui una grave, sarebbe stato causato dal peso che gravava sul pavimento dell'appartamento, al quinto piano, dove erano riunite circa 50 persone. Il piano ha ceduto precipitando nell'abitazione sottostante. Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio, immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale

ascolta articolo

Un intero piano di un palazzo è crollato a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia. Il crollo, in cui sono rimaste ferite una quindicina di persone, di cui una grave, sarebbe stato causato dal peso che gravava sul pavimento dell'appartamento, al quinto piano, dove erano riunite circa 50 persone. Il piano ha ceduto precipitando nell'abitazione sottostante. Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio, immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale. 

Il crollo a Parigi

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, provocando il panico tra i presenti e molta tensione nelle strade della capitale francese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e decine di ambulanze. La zona è rimasta a lungo transennata.

