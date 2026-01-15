Il Dipartimento della Difesa ha trascorso oltre un anno a testare un dispositivo che produce onde pulsate ed è stato acquistato in un'operazione sotto copertura. Secondo alcuni investigatori, potrebbe essere la causa di una una serie di misteriosi disturbi, comparsi per la prima volta nella capitale cubana nel 2016, che colpiscono spie, diplomatici e militari statunitensi ascolta articolo

Il Dipartimento della Difesa ha trascorso oltre un anno a testare un dispositivo acquistato in un'operazione sotto copertura che, secondo alcuni investigatori, potrebbe essere la causa di una serie di misteriosi disturbi che colpiscono spie, diplomatici e militari statunitensi, noti come "Sindrome dell'Avana", secondo quattro fonti informate sulla vicenda. Lo riferisce la Cnn ripercorrendo una vicenda che inizialmente era stata legata ad una potenziale azione russa.

Cnn: dispositivo contiene componenti russi ed è stato testato per oltre un anno Una divisione del Dipartimento della Sicurezza Interna, la Homeland Security Investigations (Hsi), ha acquistato il dispositivo per milioni di dollari negli ultimi giorni dell' amministrazione Biden, utilizzando fondi forniti dal Dipartimento della Difesa, secondo due delle fonti. I funzionari avrebbero pagato una cifra "a otto zeri". Il dispositivo è ancora oggetto di studio e all'interno del governo è in corso un dibattito — e in alcuni ambienti è diffuso anche un certo scetticismo — sul suo possibile collegamento alle decine di episodi sanitari anomali che restano ufficialmente senza spiegazione. Il dispositivo acquisito dall'Hsi produce onde radio pulsate, che da anni alcuni funzionari e accademici ipotizzano possano essere la causa di questi episodi. Sebbene il dispositivo non sia interamente di origine russa, contiene componenti russi. Da tempo i funzionari cercano di capire come un dispositivo sufficientemente potente da causare i danni riportati da alcune vittime possa essere reso portatile. Secondo una delle fonti, potrebbe entrare in uno zaino.

Sindrome dell’Avana L'acquisizione del dispositivo ha riacceso un dibattito doloroso e controverso all'interno del governo statunitense sulla "Sindrome dell'Avana". La misteriosa malattia è emersa per la prima volta alla fine del 2016, quando un gruppo di diplomatici statunitensi di stanza nella capitale cubana ha iniziato a segnalare sintomi compatibili con traumi cranici, tra cui vertigini e forti mal di testa. Negli anni successivi, sono stati segnalati casi in tutto il mondo. Nel decennio successivo, la comunità dell'intelligence e il Dipartimento della Difesa hanno cercato di capire se quei funzionari fossero vittime di una qualche forma di attacco a energia diretta da parte di un governo straniero, mentre alti funzionari dell'intelligence hanno affermato pubblicamente che non vi fossero prove sufficienti a sostegno di tale conclusione.