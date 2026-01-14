L'episodio, avvenuto durante una visita all'impianto di Detroit, è stato documentato da un video pubblicato sul sito di gossip Tmz. Un dipendente avrebbe urlato contro il presidente americano accusandolo di essere "protettore di pedofili", in riferimento alla vicenda legata al finanziere Jeffrey Epstein. Il tycoon avrebbe risposto con "vaff****" e mostrando il dito medio

