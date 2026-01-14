Offerte Sky
Usa, operaio Ford a Trump: "Protettore di pedofili". Lui gli mostra il dito medio

Mondo
Reuters

L'episodio, avvenuto durante una visita all'impianto di Detroit, è stato documentato da un video pubblicato sul sito di gossip Tmz. Un dipendente avrebbe urlato contro il presidente americano accusandolo di essere "protettore di pedofili", in riferimento alla vicenda legata al finanziere Jeffrey Epstein. Il tycoon avrebbe risposto con "vaff****" e mostrando il dito medio

ascolta articolo

Scambio di insulti tra Donald Trump e un operaio della Ford. L'episodio, avvenuto durante una visita all'impianto di Detroit, è stato documentato da un video pubblicato sul sito di gossip Tmz. Un dipendente avrebbe urlato contro il presidente americano accusandolo di essere "protettore di pedofili", in riferimento alla vicenda legata al finanziere Jeffrey Epstein. Il tycoon avrebbe risposto con "vaff****" e mostrando il dito medio. 

La Casa Bianca: "Risposta appropriata e inequivocabile"

Sulla vicenda si è espressa poi la Casa Bianca, spiegando alla Cnn che "un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile".  

