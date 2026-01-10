Orrore a Philadelphia, scoperta cantina piena di ossa e teschi umani

Shock alla periferia di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove la polizia ha scoperto una cantina con almeno 100 resti umani tra ossa, teschi, mani e piedi. Un uomo di 24 anni, Jonathan Christ Gerlach, è stato arrestato con l'accusa di aver trafugato i resti umani al Mount Moriah, un cimitero abbandonato del 1885. Secondo la polizia, a novembre Gerlach ha forzato almeno 26 tra tombe e mausolei e ha portato i resti nella sua cantina. Gli agenti sono stati allertati dalla macchina parcheggiata vicino al cimitero all'interno della quale erano ben visibili teschi e ossa. Gerlach è stato accusato di vilipendio di cadavere e ricettazione, oltre alla profanazione di un monumento pubblico, profanazione di un oggetto sacro, profanazione di un luogo di sepoltura storico, furto con scasso, violazione di domicilio e furto.