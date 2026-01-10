Offerte Sky
Allarme incendi forestali, in Patagonia argentina evacuati circa 3000 turisti

Nella Patagonia argentina, dove ora è estate, si combattono le fiamme divampate da vasti roghi forestali attivi da giorni. Lo rende noto l'Agenzia federale per le emergenze (Afe) che ha disposto l'allontamento in via precauzionale dalle zone a rischio di oltre 3 mila turisti 

Allarme incendi in America Latina. Centinaia di vigili del fuoco e membri di altri servizi di emergenza sono attivi nella Patagonia argentina, dove ora è estate, per combattere alcuni vasti roghi attivi da giorni. Lo rende noto l'Agenzia federale per le emergenze (Afe).

Fatti evacuare circa 3.000 turisti dalla zona a rischio incendio

Vasti roghi, di cui qualcuno era partito già a fine dicembre, hanno colpito in particolare la provincia di Chubut, bruciando nel complesso già diverse migliaia di ettari di terreno. Secondo diversi media, già negli scorsi giorni le autorità locali avevano iniziato l'evacuazione preventiva di circa 3.000 turisti da zone a rischio per gli incendi della Patagonia. Una delle situazioni più preoccupanti, riporta La Nación, riguarda il Parco Nazionale Los Alerces, situato in zona andina. "Tre fianchi del rogo sono in zone abitate", ha spiegato il responsabile del parco, Danilo Hernández Otaño. "Stiamo cercando di controllarle".

