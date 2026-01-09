Morto Philippe Junot, il primo marito della principessa Carolina di Monaco aveva 85 anniMondo
Aristocratico e uomo d’affari francese, si è spento a Madrid circondato dai suoi familiari. A dare la notizia è stata la figlia maggiore Victoria con una nota sui social: "Ha lasciato questo lato del mondo in pace dopo una lunga e bella vita piena di avventure". Junot aveva sposato nel 1978 la figlia maggiore di Ranieri di Monaco, dalla quale aveva poi divorziato nel 1980
È morto all’età di 85 anni Philippe Junot, l’aristocratico uomo d’affari francese noto per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. Si è spento a Madrid, dove viveva, assistito da alcuni familiari: a darne notizia è stata la figlia maggiore Victoria con una nota diffusa sui social. "Ha lasciato questo lato del mondo in pace e circondato dalla sua famiglia l'8 gennaio a Madrid, dopo una lunga e bella vita piena di avventure", si legge nel messaggio.
La vita di Junot
Philippe era figlio di Michel Junot, vicesindaco di Parigi ed ex presidente della Maison de l'Europe, e Lydia Thykjær, figlia di un industriale danese. La carriera di uomo d’affari è iniziata negli Stati Uniti investendo nella catena di fast food Jack in the Box. I suoi affari si sono poi spostati in Francia con la creazione di alcune piccole start up nel settore immobiliare ma anche delle energie rinnovabili.
Il matrimonio con Carolina di Monaco
L’immagine di Philippe Junot è da sempre legata a quella di noto dongiovanni degli anni '70. Il primo matrimonio dell’aristocratico francese fu con la principessa Carolina di Monaco, figlia maggiore di Ranieri III e Grace Kelly. I due si sposarono civilmente nel giugno del 1978 e poi religiosamente esattamente un anno dopo. La coppia divorziò il 9 ottobre 1980. Il secondo matrimonio di Junot fu con l'aristocratica spagnola Nina Yanez de Arcocha con la quale ebbe tre figli: Victoria, Isabelle e Alexis. Nel 2005 l’uomo ha infine avuto una figlia a Parigi di nome Chloé Junot Wendel con la modella svedese Helén Wendel.
©Getty
Lady Diana, 27 anni fa la morte a Parigi: la storia della principessa
Era il 31 agosto 1997 quando si diffuse la notizia della morte di Diana in un tunnel parigino in seguito a un terribile incidente, ma ancora oggi il ricordo della 'principessa del popolo' è vivo nella memoria di tutti noi. Nella gallery, la fotostoria