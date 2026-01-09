Aristocratico e uomo d’affari francese, si è spento a Madrid circondato dai suoi familiari. A dare la notizia è stata la figlia maggiore Victoria con una nota sui social: "Ha lasciato questo lato del mondo in pace dopo una lunga e bella vita piena di avventure". Junot aveva sposato nel 1978 la figlia maggiore di Ranieri di Monaco, dalla quale aveva poi divorziato nel 1980 ascolta articolo

È morto all’età di 85 anni Philippe Junot, l’aristocratico uomo d’affari francese noto per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. Si è spento a Madrid, dove viveva, assistito da alcuni familiari: a darne notizia è stata la figlia maggiore Victoria con una nota diffusa sui social. "Ha lasciato questo lato del mondo in pace e circondato dalla sua famiglia l'8 gennaio a Madrid, dopo una lunga e bella vita piena di avventure", si legge nel messaggio.

La vita di Junot Philippe era figlio di Michel Junot, vicesindaco di Parigi ed ex presidente della Maison de l'Europe, e Lydia Thykjær, figlia di un industriale danese. La carriera di uomo d’affari è iniziata negli Stati Uniti investendo nella catena di fast food Jack in the Box. I suoi affari si sono poi spostati in Francia con la creazione di alcune piccole start up nel settore immobiliare ma anche delle energie rinnovabili.