Trump ritira gli Usa dal trattato Onu sul clima e altre organizzazioni internazionali

Mondo

"Quello che era iniziato come un quadro pragmatico di organizzazioni internazionali per la pace e la cooperazione si è trasformato in una vasta architettura globale, spesso dominata da un'ideologia progressista e distaccata dagli interessi nazionali", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio

Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti da un trattato internazionale per il clima, il Un Framework Convention on Climate Change, creato nel 1992 e che conta tutti i Paesi del mondo come suoi membri. Gli Usa sono fuori anche dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, comitato dell'Onu, nell'ambito del ritiro deciso da Trump da 66 organizzazioni internazionali. "Come mostra la lista, quello che era iniziato come un quadro pragmatico di organizzazioni internazionali per la pace e la cooperazione si è trasformato in una vasta architettura globale, spesso dominata da un'ideologia progressista e distaccata dagli interessi nazionali", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. 

L'Ue: "Decisione degli Stati Uniti deplorevole infelice"

"La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc) sostiene l'azione globale per il clima. La decisione della più grande economia mondiale e del secondo maggiore emettitore di emissioni di dimettersi è deplorevole e infelice", ha dichiarato il commissario Ue al clima, Wopke Hoekstra, commentando la decisione del presidente Trump. L'Ue continuerà "a sostenere la ricerca internazionale sul clima, a impegnarci nella cooperazione internazionale e perseguire il nostro programma di azione per il clima, competitività e indipendenza". 

