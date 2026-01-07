Donald Trump ha pubblicamente deriso le atlete transgender mentre si rivolgeva ai membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha mimato e fatto vocine usando l'esempio dal sollevamento pesi e dalla boxe per sostenere la sua opposizione alla partecipazione di persone transgender negli sport femminili.

Vietata la partecipazione di atlete trans alle competizioni femminili

Nel corso del suoi intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si è sibito in uno 'show' che è stato apprezzato dalla platea, tra risate fragorose. Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, ha imitato una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi: "Mia moglie odia quando lo faccio. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando...", ha detto, mimando lo sforzo e le successive lacrime dell'atleta per un flop sportivo.