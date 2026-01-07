Le pregiate ciliegie Sato Nishiki di Yamagata raggiungono prezzi record alle aste di Toyosu e Tendo grazie alla coltivazione forzata che anticipa la maturazione e garantisce frutti perfetti

Nuovo record per le pregiate ciliegie giapponesi Sato Nishiki della prefettura nordorientale di Yamagata: una cassetta è stata battuta all’asta del mercato di Toyosu per 1,8 milioni di yen, circa 9.850 euro, pari a 140 euro a frutto. Quasi in contemporanea, a Tendo - cuore della produzione nazionale - un’altra cassetta da 68 ciliegie ha raggiunto 1,55 milioni di yen, segnando il nuovo primato locale.

Aste di lusso

In Giappone, queste aste non riflettono il prezzo medio al dettaglio, ma rappresentano un indicatore del prestigio delle eccellenze agricole. I frutti, destinati alla vendita online, si rivolgono a un pubblico di nicchia, attento alla qualità di fascia alta e al valore simbolico del lusso alimentare. “Quest’anno la gestione è stata particolarmente complessa a causa del meteo instabile. Vogliamo impegnarci al massimo per offrire un prodotto che soddisfi i nostri clienti”, ha spiegato Kenichi Mannen, vicedirettore commerciale di Ja Tendo Foods, l’azienda che si è aggiudicata l’asta locale.