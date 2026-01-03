Offerte Sky
Blackout a Berlino, decine di migliaia senza luce: si indaga per incendio doloso

L'interruzione di energia elettrica coinvolge attualmente 45mila appartamenti e oltre 2mila attività. A provocarla un rogo segnalato stamattina attorno alle 6. Al momento non è noto quando sarà possibile riattivare la fornitura di corrente

Un'interruzione di energia elettrica a Berlino sta coinvolgendo attualmente 45mila appartamenti e oltre 2mila attività: la causa è un incendio su un ponte sopra il canale Teltowkanal, vicino alla centrale elettrica di Lichterfelde. L'allarme è stato dato questa mattina alle 6. L'incendio ai cavi elettrici potrebbe essere di "natura dolosa", o almeno in questa direzione si stanno concentrando le indagini della polizia berlinese, come ha confermato una portavoce all'Ansa. Al momento non è noto quando sarà possibile riattivare la fornitura di energia elettrica.

Fermi anche semafori e mezzi pubblici

Fermi anche parte dei mezzi pubblici, disattivati i semafori, chiusi diversi esercizi commerciali. In molte case è sospeso anche il riscaldamento, proprio nel giorno in cui la capitale tedesca è avvolta dalla neve.  L'incendio, che ha danneggiato diversi cavi, è stato nel frattempo spento, ma permangono i danni alla rete elettrica. Negli ultimi mesi sono aumentati i sabotaggi alle strutture civili: incendi ai cavi elettrici o ai tralicci hanno causato disagi sia al trasporto ferroviario sia alla rete elettrica della capitale.

