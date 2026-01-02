Proteste in Iran, Trump: pronti a intervenire. Teheran: stia attento

"Se l'Iran sparerà e ucciderà in modo violento manifestanti pacifici, come sua abitudine, gli Stati Uniti accorreranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire". E' quanto si legge in un post su Truth pubblicato da Donald Trump dopo il crollo del rial che ha innescato una nuova ondata di manifestazioni nella Repubblica islamica.

La replica di Teheran

Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniano Ali Khamenei, ha consigliato a Donald Trump di "stare attento" a intervenire in Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha detto che gli americani sarebbero "venuti in aiuto" dei manifestanti in caso di ricorso alla violenza. "Trump dovrebbe sapere che qualsiasi interferenza americana in questa questione interna equivarrebbe a destabilizzare l'intera regione e a danneggiare gli interessi americani", ha scritto Larijani su 'X'. "Dovrebbe stare attento con i suoi soldati", ha aggiunto Larijani, a capo del massimo organo di sicurezza iraniano.