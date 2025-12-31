Offerte Sky
Danimarca, dopo 400 anni le poste interrompono la consegna delle lettere

Mondo
©Ansa

PostNord, la società postale del Paese, ha deciso l'interruzione della consegna delle lettere, un taglio 1.500 posti di lavoro e la rimozione di 1.500 cassette postali rosse, a fronte della "crescente digitalizzazione" della società danese

ascolta articolo

Il servizio postale danese ha consegnato ieri oggi la sua ultima lettera, mettendo fine a una tradizione di oltre 400 anni. PostNord, la società postale del Paese, ha deciso l'interruzione della consegna delle lettere, un taglio 1.500 posti di lavoro e la rimozione di 1.500 cassette postali rosse, a fronte della "crescente digitalizzazione" della società danese. Da giugno, la stessa PostNord aveva iniziato la rimozione delle cassette postali sparse in tutta la Danimarca e quando le ha vendute per beneficenza il 10 dicembre, centinaia di migliaia di danesi hanno cercato di acquistarne una. Per ogni cassetta postale - scrive la Cnn - hanno pagato tra i 230 e gli oltre 300 dollari, a seconda dello stato di usura.

Uno dei Paesi più digitalizzati al mondo

Invece di spedire le lettere per posta, i danesi dovranno ora depositarle presso i chioschi dei negozi, da dove verranno recapitate tramite corriere dall'azienda privata DAO a indirizzi nazionali e internazionali. PostNord continuerà comunque a consegnare i pacchi, poiché lo shopping online rimane sempre più diffuso. La Danimarca è una delle nazioni più digitalizzate al mondo; perfino il suo settore pubblico utilizza diversi portali online, riducendo al minimo la corrispondenza fisica con il governo e rendendolo molto meno dipendente dai servizi postali rispetto a molti altri paesi. "Quasi tutti i danesi sono completamente digitali, il che significa che le lettere cartacee non hanno più lo stesso scopo di prima", ha dichiarato alla Cnn Andreas Brethvad, portavoce di PostNord. "La maggior parte delle comunicazioni ora arriva nelle nostre caselle di posta elettronica, e la realtà oggi è che l'e-commerce e il mercato dei pacchi superano di gran lunga la posta tradizionale".

