Burkina Faso e Mali vietano l'ingresso ai cittadini Usa

Il Mali e Burkina Faso impongono restrizioni all'ingresso sui rispettivi territori ai cittadini americani come misura di "reciprocità”. La decisione è stata varata due settimane dopo che Washington ha aggiunto i due Paesi africani all'elenco delle nazionalità a cui è vietato l'ingresso negli Stati Uniti. In due dichiarazioni distinte, i ministeri degli Esteri di Mali e Burkina Faso, due Paesi alleati del Sahel governati da giunte militari, hanno annunciato l'applicazione di "misure equivalenti" ai cittadini americani dopo quelle imposte dagli Stati Uniti ai cittadini maliani e burkinabe. Nei giorni scorsi, anche il Niger - alleato di Mali e Burkina Faso - ha preso la stessa decisione.