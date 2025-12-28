Perù, terremoto di magnitudo 6 avvertito a Lima e nel nord del Paese

L'epicentro è stato localizzato nell'Oceano Pacifico al largo della costa della regione di Ancash. Finora non sono stati segnalati feriti o danni, secondo fonti ufficiali. L'epicentro del sisma, che ha raggiunto un’intensità moderata a Lima e in città come Trujillo e Cajamarca, è stato localizzato 67 chilometri a ovest della città di Chimbote

Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito questo sabato alle 21.51 ora locale a Lima e in diverse città del Perù settentrionale. L'epicentro è stato localizzato nell'Oceano Pacifico al largo della costa della regione di Ancash. Finora non sono stati segnalati feriti o danni, secondo fonti ufficiali. L'epicentro del sisma, che ha raggiunto un’intensità moderata a Lima e in città come Trujillo e Cajamarca, è stato localizzato 67 chilometri a ovest della città di Chimbote, secondo quanto riportato dall'Istituto Geofisico del Perù (IGP). La Direzione di Idrografia e Navigazione della Marina Militare Peruviana ha riferito che l'evento non ha generato uno tsunami sulla costa peruviana.