Perù, terremoto di magnitudo 6 avvertito a Lima e nel nord del Paese

Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito questo sabato alle 21.51 ora locale a Lima e in diverse città del Perù settentrionale. L'epicentro è stato localizzato nell'Oceano Pacifico al largo della costa della regione di Ancash. Finora non sono stati segnalati feriti o danni, secondo fonti ufficiali. L'epicentro del sisma, che ha raggiunto un’intensità moderata a Lima e in città come Trujillo e Cajamarca, è stato localizzato 67 chilometri a ovest della città di Chimbote, secondo quanto riportato dall'Istituto Geofisico del Perù (IGP). La Direzione di Idrografia e Navigazione della Marina Militare Peruviana ha riferito che l'evento non ha generato uno tsunami sulla costa peruviana.
La terra trema a Lima
A Lima, questo è stato il quarto terremoto avvertito nelle ultime 24 ore. Alle 9.22 ora locale di sabato è stato segnalato anche un terremoto di magnitudo 3,5 con epicentro a 24 chilometri a ovest della città portuale di Callao. Un terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito Lima alle 19:35 di venerdì senza causare danni alle persone o alle cose. L'epicentro del sisma, ha indicato l'Istituto Geofisico del Perù (IGP), è stato localizzato a 52 chilometri a sud-ovest della città costiera di Supe Puerto, nella provincia di Barranca, a nord di Lima. La profondità della scossa è stata stabilita a 29 chilometri, nell'Oceano Pacifico, e ha raggiunto un’intensità di III a Supe Puerto, a circa 180 chilometri da Lima Metropolitana.