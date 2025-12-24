Precipita dalla seggiovia, morto il calciatore Sebastian Hertner

Offerte Sky
Precipita dalla seggiovia, morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner: aveva 34 anni

Mondo

Calcio tedesco in lutto per la morte del difensore ex Stoccarda e Monaco 1860 precipitato da 7 metri a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza in Montenegro

Calcio tedesco in lutto per la tragica morte a 34 anni di Sebastian Hertner, precipitato da 70 metri a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro. L'ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860 e del Darmstadt giocava ancora ed era capitano dell'ETSV Hamburgo, in quinta divisione.

Ferita e sotto shock la moglie che era con lui

L'incidente si è verificato martedì a Savin Kuk, vicino a Zabliak, nel sud del Paese balcanico. La seggiola a due posti si è sganciata dal cavo e ha urtato quella più in basso. La moglie 30enne che era sulla seggiovia con il calciatore è rimasta incastrata: ha riportato la frattura di una gamba ed è stata ricoverata in gravi condizioni e sotto shock, avendo visto il marito cadere nel vuoto. Le autorità hanno disposto l'immediata chiusura dello skilift e un'ispezione a tutti gli impianti del circondario. 

