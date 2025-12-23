Furto di stoviglie preziose all’Eliseo: a processo il capo maggiordomo

L’uomo andrà a processo con l’accusa di aver sottratto nel corso di mesi circa un centinaio di oggetti per un valore stimato tra i 15.000 e i 40.000 euro. Insieme al dipendente sono finiti sotto processo anche altri due uomini: un antiquario gestore di una società di aste e un collezionista accusato di ricettazione ascolta articolo

Bicchieri di cristallo, porcellane e argenteria per un valore stimato tra i 15.000 e i 40.000 euro: questo è parte del bottino rubato dall’Eliseo per il quale il capo maggiordomo del palazzo è finito a processo. L’uomo, che i media locali come Le Parisien chiamano solo per nome, Thomas M., è un dipendente di alto livello della residenza del presidente della Repubblica francese ed era anche il responsabile dell’argenteria. Secondo l’accusa, avrebbe sottratto un po’ alla volta nel corso di mesi stoviglie preziose appartenenti alla collezione del presidente: si parla di circa un centinaio di oggetti tra cui bicchieri da champagne Baccarat, piatti in porcellana di Sèvres, posate d'argento massiccio e una statuina di René Lalique.

Le indagini Le indagini sono partite dopo una segnalazione interna dell’Eliseo che denunciava ammanchi di beni classificati come patrimonio. Arrivare al responsabile non è stato complicato: gli investigatori hanno infatti ritrovato parte della refurtiva nell'armadietto di lavoro del maggiordomo, nella sua auto e nell'abitazione. Ulteriore prova è stata la scoperta di un un account della piattaforma Vinted riconducibile proprio a Thomas M. sul quale venivano rivenduti alcuni oggetti mancanti dalla sede presidenziale di Parigi. Altri pezzi rubati sono stati individuati su diversi siti di vendita online grazie alle segnalazioni della manifattura statale di Sèvres. Gli inquirenti ritengono che l’imputato abbia falsificato gli inventari per coprire le sottrazioni e che stesse pianificando ulteriori furti.