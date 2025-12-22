SpaceX, Wsj: "L'esplosione di razzo Starship mise in pericolo 3 aerei"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SpaceX, inchiesta Wsj: "L'esplosione di un razzo Starship mise in pericolo 3 aerei civili"

Mondo
©Getty

Secondo un'inchiesta del quotidiano economico statunitense, l'esplosione del razzo Starship di SpaceX, avvenuta il 16 gennaio scorso durante il settimo volo di prova, ha disperso detriti infuocati nello spazio aereo dei Caraibi per circa 50 minuti, mettendo in pericolo almeno 450 passeggeri su tre voli civili

ascolta articolo

L'esplosione di un razzo SpaceX del gennaio scorso ha messo a rischio almeno 450 passeggeri su tre voli civili nei cieli dei Caraibi. A rivelarlo è un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui il pericolo è stato "ben maggiore" di quanto fosse emerso pubblicamente. Basata su documenti interni della Faa, l'amministrazione federale per l'aviazione, l'inchiesta del quotidiano economico statunitense precisa che l'esplosione del razzo Starship di SpaceX, avvenuta il 16 gennaio durante il settimo volo di prova, ha disperso detriti infuocati nello spazio aereo dei Caraibi per circa 50 minuti. 

L'inchiesta del Wall Street Journal

Tre aerei, due voli di linea e un jet privato, si sono trovati costretti a volare all'interno di una zona temporaneamente interdetta al traffico aereo, oppure correre il rischio di rimanere senza carburante in pieno sorvolo dell'oceano. Tra questi, un volo JetBlue diretto a San Juan, un aereo Iberia e un jet privato: in totale, circa 450 persone a bordo. Tutti i velivoli sono atterrati senza incidenti, ma la Faa ha riconosciuto che l'episodio ha rappresentato un "rischio estremo potenziale" per la sicurezza aerea, con i controllori di volo costretti a improvvisare deviazioni e manovre d'emergenza.

Vedi anche

SpaceX, cosmonauta russo rimosso per scatti sospetti

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Msf: A rischio nostra presenza per regole Israele su ong. LIVE

live Mondo

Le nuove misure introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative...

Mosca frena sul vertice a tre, ma apre a colloqui con Macron. LIVE

live Mondo

Il Cremlino esclude l'ipotesi di un trilaterale Usa-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la...

Michaela Benthaus, la prima donna con disabilità a volare nello Spazio

Mondo

A guidare il viaggio spaziale, durato 10 minuti, è stata la Blue Origin, la società fondata da...

SpaceX, Wsj: "L'esplosione di razzo Starship mise in pericolo 3 aerei"

Mondo

Secondo un'inchiesta del quotidiano economico statunitense, l'esplosione del razzo Starship di...

Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev

Mondo

Nell'esplosione, avvenuta intorno alle 7 locali in via Yasenevaya, è morto il capo del...

Mondo: I più letti