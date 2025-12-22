SpaceX, Wsj: "L'esplosione di razzo Starship mise in pericolo 3 aerei"

L'esplosione di un razzo SpaceX del gennaio scorso ha messo a rischio almeno 450 passeggeri su tre voli civili nei cieli dei Caraibi. A rivelarlo è un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui il pericolo è stato "ben maggiore" di quanto fosse emerso pubblicamente. Basata su documenti interni della Faa, l'amministrazione federale per l'aviazione, l'inchiesta del quotidiano economico statunitense precisa che l'esplosione del razzo Starship di SpaceX, avvenuta il 16 gennaio durante il settimo volo di prova, ha disperso detriti infuocati nello spazio aereo dei Caraibi per circa 50 minuti.

L'inchiesta del Wall Street Journal

Tre aerei, due voli di linea e un jet privato, si sono trovati costretti a volare all'interno di una zona temporaneamente interdetta al traffico aereo, oppure correre il rischio di rimanere senza carburante in pieno sorvolo dell'oceano. Tra questi, un volo JetBlue diretto a San Juan, un aereo Iberia e un jet privato: in totale, circa 450 persone a bordo. Tutti i velivoli sono atterrati senza incidenti, ma la Faa ha riconosciuto che l'episodio ha rappresentato un "rischio estremo potenziale" per la sicurezza aerea, con i controllori di volo costretti a improvvisare deviazioni e manovre d'emergenza.