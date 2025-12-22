Gb, famiglia accusata di aver imbarcato la nonna morta su un aereo

Una famiglia britannica è stata accusata di aver imbarcato la nonna deceduta a bordo di un volo EasyJet, diretto da Malaga a Londra, aereo che è stato poi bloccato poco prima del decollo. A riportare i dettagli di questa incredibile storia è stato il tabloid " Daily Mail ", secondo cui sono stati alcuni passeggeri ad avanzare i sospetti sul fatto che la donna fosse morta prima di salire a bordo. E sarebbe successo nella lunga attesa causata dal ritardo che ha riguardato il volo in questione.

Le testimonianze

La vicenda, gia di per sè piuttosto surreale, è stata accompagnata da diverse versioni. Alcuni testimoni, infatti, hanno raccontato al tabloid di aver visto cinque familiari dell'anziana portarla, mentre era del tutto inerte, su una sedia a rotelle fino al suo posto, caricarla di peso e adagiarla sulla poltrona dell'aereo. Quando qualcuno dell'equipaggio ha sollevato dei dubbi circa le sue condizioni di salute, i parenti dell'anziana si sarebbero affrettati a sottolineare che la nonna era solo un po' stanca e si era addormentata. Il sospetto, in realtà, è che la donna fosse morta durante le undici ore e quindici minuti di ritardo del volo e che la famiglia dell'anziana, per non sobbarcarsi le spese di trasporto dall'estero della salma, avrebbe deciso di fingere che stesse solo dormendo. Il presunto stratagemma sarebbe stato adottato dunque per evitare gli elevati costi del trasporto transfrontaliero di una salma, che in questo caso è stato stimato tra le 3.500 e le 4.500 sterline, in quanto la famiglia non era coperta da assicurazione, sempre secondo il Mail.

La versione della compagnia aerea

Secondo la versione della compagnia aerea, invece, la donna era viva al momento dell'imbarco ed il suo decesso sarebbe avvenuto in seguito. Le era stato permesso di volare "perchè in possesso di un certificato medico che la autorizzava a viaggiare in aereo e aveva personale medico a bordo durante il volo". Ma, è stato riferito ancora, "solo dopo l'imbarco ha avuto bisogno di assistenza medica e, purtroppo, è deceduta", hanno dichiarato le fonti. L'equipaggio di cabina, tra l'altro, è stato avvisato del decesso della donna solo quando l'aereo aveva iniziato a rullare ed è stato così costretto a tornare al terminal.