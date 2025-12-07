Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bristol, morto il grande fotografo inglese Martin Parr: aveva 73 anni

Mondo
©Getty

L'annuncio è stato comunicato sul sito web della Martin Parr Foundation. Nato a Epsom, quartiere medio borghese di Londra, nel 1952, aveva iniziato la sua carriera come fotografo di strada, ispirandosi in particolare ai temi legati al bianco e nero di Henrì Cartier-Bresson e Bill Brandt

ascolta articolo

Martin Parr, uno dei fotografi documentaristi britannici più affermati e riconosciuti del nostro tempo, è morto all'età di 73 anni, a Bristol. "È con grande tristezza che annunciamo che Martin Parr è morto ieri nella sua casa di Bristol", è stato comunicato sul sito web della Martin Parr Foundation. "Ci mancherà moltissimo. Lascia la moglie Susie, la figlia Ellen, la sorella Vivien e il nipote George. La famiglia chiede il rispetto della privacy in questo momento", si legge ancora. 

mostra "Short & Sweet" del fotografo e artista inglese Martin Parr durante l'anteprima al Museo Civico Archeologico di Bologna nel 2024 - ©Getty

Gli inizi come fotografo di strada

Nato a Epsom, quartiere medio borghese di Londra, nel 1952, Parr aveva iniziato la sua carriera come fotografo di strada, ispirandosi in particolare ai temi legati al bianco e nero di Henrì Cartier-Bresson e Bill Brandt. Tra i le sue opere più corezzate ci sono "Bad Weather" (1984), "The Last Resort" (1986), "The Cost of Living" (1989) e anche "Common Sense" (1999). Negli anni '90 è entrato a far parte dell'agenzia Magnum, presentato proprio da Cartier-Bresson. Durante gli anni che lo hanno visto impegnato come fotografo ha viaggiato dall'Occidente al Giappone ed è stato anche docente presso l'università del Galles. Ha esteso la sua arte e la sua esperienza pure alla musica, alla produzione video e ai nuovi media digitali. Il suo stile, caratterizzato anche da colori spesso vivaci, è stato capace di offrire una prospettiva ironica e spesso provocatoria della società contemporanea, come emerso anche nel documentario "I Am Martin Parr", diretto da Lee Shulman e relizzato nel 2024. 

Approfondimento

Morto Giancarlo Saliceti, il fotografo che immortalò l'urlo di Gentile
Alcuni scatti di Parr esposti a Milano nel 2024 - ©Getty

Mondo: Ultime notizie

Cremlino: "La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca". LIVE

live Mondo

I cambiamenti adottati da Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica...

Gaza, Netanyahu: 'Ci sono opportunità di pace, presto fase 2'. LIVE

live Mondo

"Ci sono opportunità di pace. Siamo quasi alla fine della prima fase e prevediamo di passare...

Bristol, morto il grande fotografo inglese Martin Parr: aveva 73 anni

Mondo

L'annuncio è stato comunicato sul sito web della Martin Parr Foundation. Nato a Epsom,...

Detroit, inaugurata una statua di Robocop alta oltre 3 metri

Mondo

La statua in bronzo è legata all'eroe protagonista dell'omonimo film cult del 1987. L'opera, alta...

Scontro Usa-Ue, i motivi dell'attacco di Trump e gli scenari futuri

Mondo

Se l'Europa non cambia, "rischia la cancellazione della sua civiltà". Sono le parole...

Mondo: I più letti