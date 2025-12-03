Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Guerra in Ucraina, come sono andati i colloqui Usa-Russia a Mosca

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Steve Witkoff, l’inviato speciale del presidente Trump, e il mediatore Jared Kushner sono volati nella capitale russa per sottoporre a Putin l’ultima versione del piano mediato tra Stati Uniti e Kiev. Un compromesso che stenta a farsi trovare, e che anche il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato non essere vicino, ma vediamo quali sono i punti cruciali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ