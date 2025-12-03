Guerra in Ucraina, come sono andati i colloqui Usa-Russia a Mosca

Steve Witkoff, l’inviato speciale del presidente Trump, e il mediatore Jared Kushner sono volati nella capitale russa per sottoporre a Putin l’ultima versione del piano mediato tra Stati Uniti e Kiev. Un compromesso che stenta a farsi trovare, e che anche il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato non essere vicino, ma vediamo quali sono i punti cruciali