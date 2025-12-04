Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Il rapimento di Arabella e il cinema sospeso di Carolina Cavalli

Gianmaria Tammaro

Il fillm, al cinema dal 4 dicembre, rappresenta la seconda collaborazione tra la regista e Benedetta Porcaroli, che a Venezia ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione "Orizzonti". Tra road movie e coming of age, leggero e a tratti surreale, pieno di luce ma anche di scene scure, rappresenta una nuova strada per il cinema italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ