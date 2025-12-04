Il rapimento di Arabella e il cinema sospeso di Carolina Cavalli

Il fillm, al cinema dal 4 dicembre, rappresenta la seconda collaborazione tra la regista e Benedetta Porcaroli, che a Venezia ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione "Orizzonti". Tra road movie e coming of age, leggero e a tratti surreale, pieno di luce ma anche di scene scure, rappresenta una nuova strada per il cinema italiano