Popolazioni più vecchie formano società più pacifiche?

L'inverno demografico riduce crescita economica, capacità militari e propensione alla guerra. Più spesa per il welfare, meno soldati e maggiore avversione alle perdite spingono gli Stati a concentrarsi sui problemi interni, rendendo i conflitti meno probabili. Ne parla con Sky Tg24 Insider Mark Haas, politologo e autore del libro The geriatric peace: population aging and the decline of war