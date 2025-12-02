Il regista di “Sarajevo Safari”: “Ottenni testimonianze già rilevanti”

Miran Zupanic ha diretto nel 2022 un documentario sul fenomeno dei presunti cecchini del weekend: stranieri, tra cui italiani stando alle ricostruzioni, che avrebbero pagato per sparare sui civili durante l’assedio della città negli anni Novanta. Un caso su cui la Procura di Milano ha avviato un’inchiesta. Le testimonianze raccolte nel film sono al centro dell’attenzione. “Da quando questo procedimento è stato aperto a Milano, sembra che l’indagine in Bosnia abbia acquisito un nuovo slancio”, racconta a Sky tg24