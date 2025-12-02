Offerte Black Friday
Mondo

Il regista di “Sarajevo Safari”: “Ottenni testimonianze già rilevanti”

Ludovica Passeri

©Getty

Miran Zupanic ha diretto nel 2022 un documentario sul fenomeno dei presunti cecchini del weekend: stranieri, tra cui italiani stando alle ricostruzioni, che avrebbero pagato per sparare sui civili durante l’assedio della città negli anni Novanta. Un caso su cui la Procura di Milano ha avviato un’inchiesta. Le testimonianze raccolte nel film sono al centro dell’attenzione. “Da quando questo procedimento è stato aperto a Milano, sembra che l’indagine in Bosnia abbia acquisito un nuovo slancio”, racconta a Sky tg24

